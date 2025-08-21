Corea y Bélgica refuerzan sus relaciones bilaterales en una reunión de ministros de Exteriores

Photo : YONHAP News

El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, se reunió el jueves 18 en Seúl con su homólogo belga, Maxime Prévot, para analizar vías de impulso a los lazos bilaterales. Entre los temas abordados destacaron el aumento de los intercambios de alto nivel y el fortalecimiento de la colaboración, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores coreano.Durante el encuentro, celebrado en la sede ministerial, Cho expresó su confianza en que la cita contribuya a consolidar los vínculos entre los nuevos Gobiernos de ambos países y a profundizar en la cooperación.Por su parte, Prévot manifestó su deseo de intensificar los contactos de alto nivel y ampliar la asociación a múltiples ámbitos. Además, subrayó la importancia de reforzar el trabajo conjunto en materia de seguridad económica, defensa y armamento, en un contexto marcado por crecientes incertidumbres internacionales. En este sentido, propuso mantener consultas continuadas sobre estos asuntos.Cho expuso también los esfuerzos de la Administración surcoreana para reducir tensiones y promover la paz en la península de Corea, y solicitó el respaldo de Bélgica en dichas iniciativas.