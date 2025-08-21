Cho Hyun respalda la solución de los dos Estados en su primera llamada con la canciller palestina

Photo : YONHAP News

El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, sostuvo el jueves 18 su primera conversación telefónica con su homóloga de la Autoridad Palestina, Varsen Aghabekian, en la que abordaron el estado de los lazos bilaterales y la situación en Oriente Próximo.Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, Cho reiteró que el Gobierno mantiene un apoyo firme a la solución de los dos Estados, que contempla el reconocimiento mutuo de Israel y Palestina como naciones independientes capaces de convivir en paz. El jefe de la diplomacia surcoreana expresó además su preocupación por las medidas que puedan obstaculizar este proceso, como la construcción de asentamientos israelíes.Cho también manifestó inquietud por el deterioro de la situación humanitaria en la Franja de Gaza, agravada por la intensificación de los ataques recientes de las Fuerzas de Defensa de Israel, y subrayó la urgencia de un alto el fuego inmediato que permita mejorar las condiciones sobre el terreno.