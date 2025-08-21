Corea crea un grupo interministerial para mejorar la emisión de visados en EEUU

Photo : YONHAP News

El Ejecutivo ha puesto en marcha un grupo de trabajo interministerial con el objetivo de abordar los problemas relacionados con la emisión de visados en Estados Unidos.La comisión celebró el jueves 18 su primera reunión, que contó con la participación de autoridades de distintos ministerios y de representantes de organizaciones empresariales como la Federación de Empresarios de Corea y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.Durante el encuentro, se analizaron las dificultades a las que se enfrentan las compañías coreanas en el proceso de obtención de visas, así como las necesidades y planes de envío de personal a EEUU. También se debatieron los asuntos que Seúl planea plantear a Washington y la estrategia de negociación para mejorar la situación.La cartera diplomática indicó que el grupo se reunirá periódicamente con el fin de resolver los obstáculos que afrontan las empresas coreanas que invierten en el mercado estadounidense y de coordinar una respuesta conjunta para avanzar en la mejora del sistema de permisos de entrada.Asimismo, recordó que el Gobierno y la Casa Blanca habían acordado crear un equipo bilateral para prevenir incidentes como la reciente detención masiva ocurrida en el estado de Georgia y para discutir posibles reformas del régimen de visados.En este contexto, señaló que ambas partes ya han celebrado dos rondas de consultas preliminares, en las que Corea presentó a EEUU sus propuestas sobre el funcionamiento del nuevo mecanismo, e insistió en la necesidad de convocar cuanto antes la primera reunión de este órgano conjunto.