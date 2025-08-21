Lee reafirma su compromiso con la restauración del acuerdo militar intercoreano

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung reafirmó el viernes 19 su compromiso con la restauración del acuerdo militar intercoreano, coincidiendo con el séptimo aniversario de la Declaración Conjunta del 19 de septiembre, suscrita en la cumbre entre el entonces presidente, Moon Jae In, y el líder norcoreano, Kim Jong Un.En un mensaje difundido a través de las redes sociales, Lee destacó que la paz constituye el fundamento de la democracia y del desarrollo económico. Además, aseguró que su Gobierno trabajará junto a la ciudadanía para recuperar el espíritu del acuerdo alcanzado entonces entre Seúl y Pyongyang, con el objetivo de consolidar una paz duradera en la península.El mandatario recordó que aquel pacto contribuyó a reducir tensiones e inauguró un periodo de distensión, aunque lamentó que en los últimos años la confrontación se haya intensificado, lo que dejó el acuerdo prácticamente sin efecto hasta debilitar la confianza mutua y provocar la suspensión del diálogo.Asimismo, evocó los tres principios enunciados en su discurso del pasado 15 de agosto: respeto al sistema político de Corea del Norte, rechazo a la reunificación por absorción y ausencia de intenciones hostiles. Según subrayó, estos compromisos mantienen plena vigencia.Lee admitió que la confianza perdida no podrá restablecerse de inmediato, pero insistió en que el proceso se llevará a cabo con paciencia, con el propósito de evitar que los residentes de las zonas fronterizas vuelvan a vivir bajo la incertidumbre, que la economía se vea expuesta a riesgos derivados de la confrontación militar y que la división de la península sea utilizada para socavar la democracia.