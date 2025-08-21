El Gobierno refuerza la seguridad tras los ciberataques a finanzas y telecomunicaciones

Photo : YONHAP News

El Gobierno anunció el viernes 19 un plan de respuesta interinstitucional para reforzar la protección de los sectores financiero y de telecomunicaciones tras los recientes incidentes de ciberseguridad que afectaron a las operadoras SK y KT, así como a la compañía Lotte Card.En una rueda de prensa conjunta, el Ministerio de Ciencia y TIC y la Comisión de Servicios Financieros calificaron la situación de "máxima gravedad" y presentaron las principales medidas que se pondrán en marcha.El Ministerio de Ciencia adelantó que revisará a fondo los sistemas actuales de seguridad con el objetivo de establecer soluciones estructurales más allá de respuestas temporales. Asimismo, precisó que se modificarán los procedimientos para que las autoridades puedan iniciar investigaciones ante indicios de un ataque, incluso en ausencia de una denuncia formal por parte de las empresas afectadas.Por su parte, la Comisión de Servicios Financieros advirtió de que los métodos de los ciberdelincuentes son cada vez más sofisticados y que el sector financiero no ha logrado reaccionar con la rapidez necesaria. En este contexto, anunció que promoverá la introducción de sanciones punitivas con el fin de que las entidades financieras asuman responsabilidades proporcionales al impacto social de los incidentes de seguridad.