Pyongyang avanza en la demolición del centro de apoyo del complejo de Kaesong

Photo : YONHAP News

Corea del Norte avanza en el desmantelamiento del centro de apoyo integral del complejo industrial intercoreano ubicado en la ciudad de Kaesong. Los trabajos podrían concluir en los próximos meses, según informó el medio estadounidense NK News, especializado en asuntos norcoreanos.De acuerdo con imágenes satelitales obtenidas por la empresa Planet Labs, la parte baja del edificio situado en el sector oeste ya ha sido prácticamente demolida. Además, el techo y los revestimientos exteriores han desaparecido, lo que sugiere que el resto de la estructura podría quedar derribada en breve.En diciembre de 2024, las autoridades militares de Seúl habían detectado movimientos de retirada de equipos y materiales en la zona por parte de Pyongyang.El complejo de Kaesong nació tras un acuerdo alcanzado en el año 2000 entre el régimen norcoreano y la empresa surcoreana Hyundai Asan con el objetivo de establecer una zona de cooperación económica. Las obras comenzaron en junio de 2003 y, en su punto álgido, llegaron a emplear a más de 55.000 trabajadores del Norte y cerca de un millar de empleados del Sur.No obstante, en febrero de 2016, tras la cuarta prueba nuclear norcoreana y el lanzamiento de un cohete de largo alcance, Corea del Sur, bajo el mandato de la expresidenta Park Geun Hye, decidió suspender las operaciones del complejo. Posteriormente, en 2020, el régimen destruyó la Oficina de Enlace Intercoreana junto con el propio centro de apoyo, lo que puso fin de forma simbólica a un proyecto que durante años representó uno de los principales hitos de la colaboración entre ambas Coreas.