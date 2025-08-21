Corea del Norte recibe apenas una décima parte de lo que aporta a Rusia en la guerra de Ucrania

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha proporcionado un amplio apoyo militar a Rusia en la guerra de Ucrania, pero lo recibido a cambio representa apenas una décima parte del valor entregado. Así lo señala un informe de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, una organización sin ánimo de lucro con sede en Potsdam (Alemania), citado el jueves 18 por el medio estadounidense NK News, especializado en asuntos norcoreanos.El estudio calcula que, desde 2023, Pyongyang ha enviado proyectiles, cohetes, armamento pesado y personal militar por un valor de hasta 9.800 millones de dólares. En contraste, la asistencia recibida desde Moscú, principalmente en forma de alimentos, combustible y suministros militares, no supera los 1.190 millones de dólares, según la fundación.El documento subraya que el Kremlin se ha mostrado "extremadamente cauteloso" a la hora de transferir tecnología avanzada y ha limitado sus envíos a sistemas de armas de bajo nivel y bienes de primera necesidad.Pese a la marcada asimetría, el informe apunta que el régimen norcoreano está dispuesto a mantener su cooperación, al considerar estas transacciones una oportunidad para probar armamento en un campo de batalla real y, al mismo tiempo, reforzar sus vínculos con un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, con la expectativa de aliviar parcialmente su aislamiento internacional.