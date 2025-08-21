El Partido Democrático plantea crear tribunales especiales para casos de fiscales independientes

Photo : YONHAP News

El gobernante Partido Democrático presentó el jueves 18 un proyecto de ley destinado a crear tribunales especiales que asumirían las tres investigaciones actualmente en curso bajo la figura de fiscales independientes.La iniciativa, elaborada por una comisión interna de la formación, propone establecer tres salas específicas tanto en el Tribunal Central de Seúl como en el Tribunal Superior, cada una integrada por tres jueces.El proceso de designación de magistrados quedaría en manos de un comité de nueve miembros compuesto por representantes del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial y de asociaciones de abogados. Según el texto, el presidente del Tribunal Supremo tendría la obligación de nombrarlos en un plazo máximo de una semana tras recibir la recomendación. Para evitar posibles cuestionamientos de inconstitucionalidad, la Asamblea Nacional no participaría en la selección de los integrantes de dicho grupo.No obstante, el propio Partido Democrático puntualizó que la propuesta no refleja aún una posición oficial de la fuerza política, por lo que su tramitación y eventual aprobación permanecen en suspenso.Desde la oposición, Poder del Pueblo rechazó con firmeza la iniciativa y llegó a comparar al presidente Lee Jae Myung con el dictador Adolf Hitler, al acusarle de tratar de subordinar el orden constitucional amparándose en el poder conferido por las urnas.