Lee Jae Myung participará en la Asamblea General de la ONU

El presidente Lee Jae Myung participará en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Como parte de su agenda, que combinará reuniones políticas, económicas y diplomáticas, moderará un debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU, la primera vez que un mandatario surcoreano encabeza este encuentro. Corea del Sur ejerce este mes la presidencia rotatoria del organismo.Lee visitará la ciudad del 22 al 26 de septiembre. En su primera jornada, dialogará con el empresario Larry Fink, CEO de BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, con quien abordará posibles fórmulas de colaboración en inteligencia artificial (IA) y transición energética. También tiene previsto mantener reuniones con legisladores de ambas cámaras del Congreso estadounidense y conversar con miembros de la comunidad coreana residente en el país.El martes 23, el dirigente tomará la palabra en el plenario de la Asamblea General, donde presentará la visión diplomática de su Gobierno, expondrá las líneas de su política hacia la península coreana y detallará las contribuciones que Corea aspira a realizar en favor de la paz y la prosperidad globales.Al día siguiente, Lee marcará un hito al convertirse en el primer presidente surcoreano en moderar un debate abierto del Consejo de Seguridad. Bajo el lema "IA para todos", subrayará la necesidad de impulsar una cooperación internacional que garantice que los avances en IA se conviertan en una herramienta al servicio de la paz y el desarrollo compartido.En cuanto a la posibilidad de celebrar una segunda cumbre bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Oficina Presidencial precisó que no está prevista ninguna cita. En su lugar, Lee mantendrá encuentros con el secretario general de las Naciones Unidas y con los líderes de Francia, Italia, Uzbekistán, República Checa y Polonia.El jueves 25, el mandatario asistirá a un foro de inversión en Wall Street, que contará con la presencia de figuras destacadas de los sectores económico y financiero internacionales.