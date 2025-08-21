Sábado lluvioso en gran parte del país

Photo : YONHAP News

El sábado 20 se registrarán lluvias matinales en gran parte de Corea, arrastradas desde la jornada anterior.La acumulación de precipitaciones en dos días oscilará entre 10 y 60 milímetros en la mayoría de las regiones, aunque en algunas zonas de Chungcheong y en el oeste de Jeolla del Norte podría superar los 80 milímetros.En el este de la provincia de Gangwon y en la isla de Jeju, las lluvias se prolongarán también durante el domingo 21.Las temperaturas del sábado se mantendrán en niveles similares a las del viernes, con mínimas entre 16ºC y 24ºC y máximas de 21ºC a 29ºC.Según los pronósticos, las precipitaciones volverán a extenderse a todo el país el próximo miércoles.