Sábado lluvioso en gran parte del país

Write: 2025-09-19 15:26:31Update: 2025-09-19 17:04:54

Photo : YONHAP News

El sábado 20 se registrarán lluvias matinales en gran parte de Corea, arrastradas desde la jornada anterior.

La acumulación de precipitaciones en dos días oscilará entre 10 y 60 milímetros en la mayoría de las regiones, aunque en algunas zonas de Chungcheong y en el oeste de Jeolla del Norte podría superar los 80 milímetros.

En el este de la provincia de Gangwon y en la isla de Jeju, las lluvias se prolongarán también durante el domingo 21.

Las temperaturas del sábado se mantendrán en niveles similares a las del viernes, con mínimas entre 16ºC y 24ºC y máximas de 21ºC a 29ºC.

Según los pronósticos, las precipitaciones volverán a extenderse a todo el país el próximo miércoles.
