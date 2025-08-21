El KOSPI cierra la semana a la baja

Photo : Getty Images Bank

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, culminó el viernes 19 en 3.445,24 puntos, lo que supone una caída del 0,46% respecto al jueves.El indicador arrancó la jornada prácticamente sin cambios, pero poco después alcanzó un máximo intradía de 3.467,89 puntos, encadenando así su segundo récord consecutivo. Sin embargo, la tendencia se revirtió a lo largo del día y el KOSPI llegó a descender hasta los 3.434,61 puntos, antes de recuperar parte del terreno perdido hacia el cierre.En contraste, el índice tecnológico KOSDAQ se mantuvo en positivo al registrar un avance del 0,70% y concluir en 863,11 unidades.En el mercado de divisas, el won surcoreano se depreció frente al dólar estadounidense, que se fortaleció en 5,8 unidades y se situó en 1.393,6 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.