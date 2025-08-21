Los coreanos gastan más de 5 billones de wones en cupones de consumo mediante tarjeta

Photo : YONHAP News

El 88,1% de la primera ronda de cupones de consumo distribuidos por el Gobierno mediante tarjetas de crédito y débito ya ha sido utilizado, según datos del Ministerio del Interior actualizados a medianoche del 14 de septiembre. De los cerca de 6,02 billones de wones repartidos a través de estos métodos de pago, se han gastado casi 5,3 billones.Las ayudas comenzaron a entregarse el 21 de julio con el objetivo de estimular la recuperación económica. El plazo de inscripción se cerró el 12 de septiembre con una participación del 99% de los beneficiarios potenciales, unos 50 millones de personas, lo que permitió emitir un total de 9,7 billones de wones, incluyendo modalidades adicionales a las tarjetas de crédito y débito.En cuanto al destino de los desembolsos, los restaurantes concentraron el 40,3%, seguidos de los supermercados y el sector de la alimentación, con un 15,9%; las tiendas de conveniencia, con un 9,5%; hospitales y farmacias, con un 9,1%; academias privadas, con un 4,1%; y ropa y accesorios, con un 3,6%.Las autoridades destacaron que los vales han impulsado las ventas de pequeños comercios y mercados tradicionales, además de reforzar la confianza de los consumidores.El índice de sentimiento del consumidor del Banco de Corea se situó en julio en 110,8 puntos, su nivel más alto desde 2021, y en agosto subió a 111,4, el mayor en siete años y siete meses.El Ministerio de Pymes y Startups y la Corporación de Promoción de Mercados Tradicionales confirmaron esta tendencia. En agosto, la percepción de la situación económica alcanzó 72,3 puntos entre pequeños comerciantes y 75,6 en los mercados tradicionales, ambos máximos en lo que va de 2025. Para septiembre, las previsiones apuntan a nuevos récords, con 88,3 y 85,5 puntos, respectivamente.