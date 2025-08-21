Trump y Xi acuerdan reunirse en la cumbre APEC 2025 Korea en octubre

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, acordaron reunirse en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Gyeongju, Corea, a finales de octubre.Será la primera reunión entre Trump y Xi desde el inicio del segundo mandato de Trump, y la primera en seis años desde la cumbre del G20 en Osaka, Japón, en junio de 2019. Además, será la primera vez en 13 años que los líderes de Estados Unidos y China visitan Corea simultáneamente, desde la Cumbre de Seguridad Nuclear de 2012.Tras una conversación telefónica con Xi el día 19 (hora local), Trump publicó en su cuenta de Truth Social que los dos acordaron encontrarse en la cumbre de la APEC en Corea, y que ambos esperan con interés este encuentro.Se espera que la reunión entre los líderes de Estados Unidos y China atraiga la atención mundial hacia la cumbre de la APEC.