Kim Jong Un muestra disposición a dialogar con Trump

Photo : KCNA / Yonhap News

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, aseguró que no existe motivo para evitar el diálogo con Estados Unidos siempre que Washington abandone su insistencia en la desnuclearización de Pyongyang, según informó el lunes 22 la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA).Durante un discurso ante la Asamblea Popular Suprema celebrado en el Salón de Asambleas Mansudae, en la capital norcoreana, Kim afirmó que conserva "buenos recuerdos" del presidente estadounidense, Donald Trump. Además, añadió que si EEUU renuncia a su "absurda obsesión" con la desnuclearización de Corea del Norte y "acepta la realidad" con un verdadero deseo de coexistencia pacífica, no hay razón para no sentarse a dialogar con la Casa Blanca.En contraste, Kim descartó cualquier posibilidad de diálogo con Corea del Sur y reiteró que no se reunirá con representantes de Seúl ni buscará la reunificación de la península, al considerar al país vecino como un Estado hostil.