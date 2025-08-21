Los presidentes de EEUU y China se reunirán en la cumbre del APEC de Gyeongju

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, se encontrarán a finales de octubre en la ciudad de Gyeongju con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Será la primera reunión entre ambos líderes desde el inicio del segundo mandato de Trump y la primera vez en trece años que los jefes de Estado de EEUU y China coinciden en Corea.Los dos mandatarios acordaron mantener este encuentro durante una conversación telefónica celebrada el pasado viernes 19. Tras la llamada, Trump anunció en su red social Truth Social que se vería con Xi en Gyeongju y destacó que ambos tienen "grandes expectativas" respecto a la cita.La próxima cumbre de APEC se perfila como el acontecimiento diplomático más relevante de 2025, al reunir a los dirigentes de las dos mayores potencias del mundo, cuyo papel resulta decisivo para la seguridad y el comercio globales. No obstante, todavía no se ha precisado el formato de la reunión bilateral, que podría tratarse de una cumbre formal con todos los protocolos o de un encuentro más breve e informal.