La Presidencia promete apoyo total al encuentro entre Trump y Xi en Corea

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial dio la bienvenida a la visita simultánea de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en octubre en la ciudad de Gyeongju.La portavoz de la Presidencia, Kang Yu Jung, afirmó el sábado 20 que Corea siempre ha respaldado los intercambios diplomáticos entre las economías que integran el APEC. En este sentido, subrayó que acogerá con satisfacción la reunión entre los mandatarios estadounidense y chino durante la cumbre del foro regional y proporcionará todo lo necesario para que el encuentro resulte satisfactorio para todas las partes.Kang añadió que el Gobierno espera con interés la visita de Trump y destacó que mantiene una comunicación estrecha con Washington.