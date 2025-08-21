Photo : Reuters / Yonhap News

El presidente Lee Jae Myung advirtió de que aceptar sin ningún mecanismo de seguridad las condiciones que Estados Unidos plantea en las negociaciones comerciales y de inversión en curso podría desencadenar una nueva crisis financiera en Corea, similar a la que golpeó al país a finales de la década de 1990.En una entrevista concedida el viernes 19 a la agencia Reuters, el mandatario se refirió al desacuerdo entre Seúl y Washington sobre la gestión de las inversiones que empresas coreanas se comprometieron a realizar en territorio estadounidense a cambio de una reducción arancelaria para sus productos. Según explicó, Corea prevé invertir 350.000 millones de dólares en EEUU y, en caso de que esa suma fuera retirada de golpe del país, se correría el riesgo de una situación semejante a la crisis cambiaria de 1997. Por ello, subrayó la necesidad de establecer una línea de swap de divisas para afrontar posibles problemas de liquidez.En relación con las comparaciones con Japón, Lee puntualizó que las condiciones no son equivalentes, ya que Tokio dispone de reservas de divisas extranjeras casi el doble de grandes que las de Seúl, además de contar ya con una línea de swap en vigor.Durante la entrevista, el mandatario también abordó el reciente arresto y posterior repatriación de más de 300 trabajadores coreanos en una planta de baterías operada por Hyundai Motor Group y LG Energy Solution en EEUU. Aseguró que el caso causó indignación entre la población coreana, aunque confió en que no se tratara de un acto intencional y destacó que la Casa Blanca ofreció disculpas por lo ocurrido.