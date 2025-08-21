El presidente apuesta por una autonomía total en defensa

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung reafirmó el domingo 21 su determinación de impulsar una profunda reforma militar con el fin de alcanzar una completa autonomía en materia de defensa.En un mensaje publicado en redes sociales, Lee criticó la percepción de que Corea del Sur no podría garantizar su seguridad sin apoyo extranjero, a pesar de la capacidad militar y económica con la que cuenta en la actualidad. Según aseguró, esa visión responde a "un complejo de inferioridad" en torno a la defensa nacional.El mandatario subrayó que, en un contexto internacional marcado por el aumento de las tensiones y de los conflictos armados, el país debe esforzarse tanto por evitar verse arrastrado a guerras ajenas como por fortalecer su seguridad nacional. En este sentido, recalcó que la meta de una autonomía sólida en defensa exige no solo un gasto militar más eficiente y una modernización de las Fuerzas Armadas adaptada a la era digital, sino también un mayor poder económico y cultural, además de una política exterior y de seguridad más robusta.Respecto a la disminución de efectivos militares causada por la baja natalidad y el envejecimiento de la población en edad de reclutamiento, Lee reconoció que se trata de un desafío inmediato. Sin embargo, puntualizó que la capacidad defensiva de Corea del Sur no debe medirse únicamente en términos cuantitativos, ya que las nuevas tecnologías permiten dotar a las Fuerzas Armadas de sistemas avanzados, como robots de combate con inteligencia artificial (IA), drones autónomos o defensas antimisiles de alta precisión.