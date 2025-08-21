La nueva tarifa para los visados de trabajo H-1B en EEUU alarma a Corea

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que impone una tarifa de 100.000 dólares a cada solicitud del visado H-1B, destinado a profesionales especializados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.La medida ha generado una fuerte polémica internacional y, en el caso de Corea, supone un nuevo obstáculo en las negociaciones que Seúl mantiene con Washington sobre la reforma del sistema de visados y otros permisos de viaje y residencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que sigue de cerca los anuncios de la Casa Blanca y que se prepara para reaccionar de manera oportuna ante cualquier cambio que pueda afectar negativamente a las empresas y trabajadores coreanos que ya se encuentran en EEUU o que planean expandir allí sus negocios y actividades profesionales.Actualmente, la emisión de visados H-1B está limitada a 85.000 nuevos permisos anuales. El proceso conlleva el pago de 215 dólares por la inscripción en el sorteo y 780 dólares por la presentación del formulario I-129, la solicitud oficial para trabajadores no inmigrantes. En total, la tarifa ronda los 1.000 dólares por solicitud. Con la nueva orden ejecutiva, ese coste se multiplicaría por cien, hasta los 100.000 dólares.El incremento refleja la creciente rigidez de la política migratoria estadounidense, lo que para el Gobierno surcoreano podría traducirse en un serio contratiempo en sus conversaciones con EEUU sobre la reforma del sistema de visados.