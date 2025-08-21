La relatora especial de la ONU denuncia la vida precaria de los soldados norcoreanos

Photo : YONHAP News

La relatora especial de las Naciones Unidas para la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, Elizabeth Salmón, ha denunciado las duras condiciones de vida de los soldados norcoreanos, quienes, según afirmó, dependen de que sus familias les envíen alimentos para poder sobrevivir.En una entrevista publicada el domingo 21 por el diario peruano 'El Comercio', la jurista señaló que, mientras Pyongyang impulsa una intensa militarización en un contexto cerrado y fuertemente restringido, persisten la crisis alimentaria, la falta de atención médica y las violaciones a las libertades de expresión y circulación. En este escenario, añadió, los más perjudicados son los jóvenes reclutados de manera forzosa en el Ejército, privados de un acceso adecuado a comida y medicamentos.Salmón subrayó que muchos soldados sobreviven únicamente gracias a los envíos de alimentos de sus familias. Sin embargo, advirtió que en algunos casos estas ni siquiera son informadas de que sus hijos han sido enviados al frente de la guerra en Ucrania junto a las tropas rusas.La abogada peruana ejerce como relatora especial de la ONU sobre Corea del Norte desde 2022. Su mandato fue renovado recientemente por tres años, lo que le permitirá continuar en el cargo hasta 2028.