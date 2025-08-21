Corea pagó 47 veces más en aranceles a EEUU en solo seis meses

Photo : YONHAP News

Los aranceles impuestos por Estados Unidos a las importaciones coreanas entre abril y junio ascendieron a 3.300 millones de dólares, una cifra que multiplica por 47 la registrada medio año antes. Más de la mitad de esa cantidad, el 57,5%, correspondió a gravámenes sobre automóviles y repuestos.Este volumen convierte a Corea en el sexto país más afectado entre las diez principales naciones exportadoras al mercado estadounidense. Sin embargo, el incremento experimentado en relación con el semestre anterior fue el más pronunciado de todos. En el cuarto trimestre de 2024, justo antes del inicio del segundo mandato del presidente de EEUU, Donald Trump, los bienes coreanos pagaron 3.230 millones de dólares menos en aranceles.China se mantiene como el país más afectado por las tarifas estadounidenses, con un total de 26.930 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025. Le siguen México, Japón, Alemania y Vietnam.