Lee Jae Myung asistirá a la Asamblea General de la ONU

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung viajará a Nueva York para participar en el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comenzará el martes 23 (hora local).La primera cita en su agenda será una reunión con el empresario Larry Fink, CEO de BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, con quien abordará los avances en inteligencia artificial (IA) y la transición energética.Ese mismo día, Lee intervendrá ante el pleno de la Asamblea General de la ONU, donde reivindicará la recuperación de la democracia en Corea del Sur y expondrá sus propuestas para impulsar la paz en la península coreana. En los días posteriores, tiene previsto participar en el debate abierto del Consejo de Seguridad sobre IA, paz y seguridad, así como mantener un encuentro con empresarios, inversores y analistas de Wall Street para atraer capital extranjero al país.La estancia del mandatario en Nueva York se prolongará durante cinco días. En ese tiempo, también se reunirá con el secretario general de la ONU, António Guterres, y celebrará encuentros bilaterales con los dirigentes de Francia, Italia, República Checa y Polonia.