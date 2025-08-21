Seúl aceptará la congelación nuclear norcoreana si Trump y Kim Jong Un la pactan

Photo : KBS News

El presidente Lee Jae Myung ha afirmado que una posible congelación del programa nuclear de Corea del Norte podría servir como medida provisional para avanzar hacia la desnuclearización completa de la península, al considerarla la alternativa más viable en este momento.En una entrevista con la cadena británica BBC difundida el lunes 22, Lee explicó que el dilema actual consiste en seguir intentando, sin éxito, el desarme completo de Pyongyang o sustituir ese objetivo por metas más alcanzables. En este sentido, subrayó que el régimen norcoreano produce hasta veinte armas nucleares adicionales cada año, lo que hace más factible un acuerdo de congelación, es decir, paralizar tanto las pruebas como la producción y el despliegue de armamento atómico.El mandatario señaló que, en caso de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, lograran un pacto en esa línea, Corea del Sur estaría dispuesto a aceptarlo.En cuanto a la posibilidad de reanudar el diálogo entre Washington y Pyongyang, Lee advirtió de que aún no hay nada decidido, aunque no descartó que Trump y Kim vuelvan a sentarse en la mesa de negociaciones.