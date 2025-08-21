El presidente pide colaboración ciudadana en la limpieza previa a la cumbre del APEC

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ha pedido a la ciudadanía a colaborar en las labores de limpieza y acondicionamiento urbano de cara a la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).En un mensaje difundido el lunes 22 en redes sociales, Lee anunció que el Gobierno reforzará los trabajos de orden y limpieza en las principales ciudades durante la denominada Semana de la Limpieza, que se celebrará del 1 al 10 de octubre, como parte de los preparativos para el encuentro internacional.En su publicación, el mandatario solicitó especialmente la colaboración en aquellas zonas con infraestructuras insuficientes o en los alrededores de los mercados, donde las tareas estarán a cargo de las autoridades locales y de equipos de voluntarios que apoyarán para compensar la falta de personal.