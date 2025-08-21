El Gobierno encuestará a los coreanos detenidos en la redada de Georgia

Photo : YONHAP News

El Gobierno llevará a cabo una encuesta entre los más de 300 trabajadores coreanos repatriados tras ser detenidos por las autoridades de inmigración de Estados Unidos. El incidente ocurrió a principios de septiembre durante una redada en una planta de baterías en construcción en el estado de Georgia.Según informaron el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia, junto con las empresas implicadas, un total de 316 afectados serán consultados sobre lo ocurrido durante el proceso de arresto y permanencia bajo custodia.El sondeo estará disponible entre el lunes 22 y el 29 de septiembre, y los participantes podrán responder a través de un enlace que recibirán por mensaje de texto o correo electrónico. Posteriormente, se realizarán entrevistas individuales adicionales para quienes lo deseen.Algunos de los trabajadores ya habían denunciado anteriormente presuntas violaciones de derechos humanos durante el tiempo que estuvieron retenidos.Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende recabar información directa sobre las dificultades afrontadas por los empleados y trasladar los resultados a las autoridades estadounidenses.