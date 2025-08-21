Corea y Arabia Saudí refuerzan la cooperación en defensa y armamento

Photo : YONHAP News

Corea y Arabia Saudí mantuvieron el domingo 21 (hora local) un encuentro en Riad centrado en la cooperación en el ámbito de la defensa y el armamento.Según informó el Ministerio de Defensa surcoreano el lunes 22, el titular de la cartera, Ahn Gyu Baek, se reunió con el ministro de la Guardia Nacional saudí, Abdullah bin Bandar Al Saud, con quien abordó el fortalecimiento de los lazos bilaterales en materia militar.Durante la reunión, Ahn subrayó el carácter estratégico de la colaboración entre ambos países y destacó a Corea como socio económico clave dentro de la iniciativa "Visión Saudí 2030". Asimismo, elogió la calidad de la tecnología de defensa surcoreana y planteó ampliar la asociación en el desarrollo y adquisición de armamento.Por su parte, Abdullah expresó su deseo de que la visita contribuya a profundizar en las relaciones entre Seúl y Riad.Ambos ministros acordaron mantener una comunicación fluida en cuestiones de seguridad, así como reunirse de nuevo en el futuro para revisar los proyectos en curso, incluidos los intercambios de personal y los programas de formación militar.