La reforma organizativa del Gobierno avanza hacia su aprobación final

Photo : YONHAP News

La reforma de la Ley de Organización del Gobierno fue aprobada el lunes 22 en comité permanente de la Asamblea Nacional. Con este paso, el proyecto se acerca a su ratificación definitiva en el pleno, aunque aún carece de un consenso entre las principales fuerzas políticas.La votación tuvo lugar en el Comité de Administración Pública y Seguridad. No obstante, los legisladores del opositor Poder del Pueblo abandonaron la sala antes de la deliberación, en protesta por lo que consideran una actuación unilateral del oficialista Partido Democrático, al desoír otras posturas y limitar el debate sobre la reforma.El rechazo de la oposición se centra en los cambios de gran alcance contemplados en la enmienda, entre ellos la supresión de la Fiscalía y la reestructuración de los organismos encargados de la gestión económica. En concreto, la propuesta prevé dispersar las facultades de investigación e imputación, actualmente concentradas en la Fiscalía, así como dividir el Ministerio de Economía y Finanzas en dos nuevas carteras: una dedicada a la planificación financiera y la elaboración de presupuestos, y otra responsable de la política tributaria y los asuntos económicos.El Partido Democrático defendió que una reorganización del Ejecutivo es necesaria para mejorar la vida de los ciudadanos y fortalecer la economía. Además, subrayó que no es cierto que el proceso haya carecido de deliberación, al recordar que la reforma de la Fiscalía lleva en debate más de dos décadas.