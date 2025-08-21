Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Cc.&Tec

Martes nublado con lluvias a partir de Jeju

Write: 2025-09-22 14:36:32Update: 2025-09-22 14:51:17

Martes nublado con lluvias a partir de Jeju

Photo : YONHAP News

El martes 23 se prevé una jornada nublada, con lluvias que comenzarán en la isla de Jeju. Las precipitaciones podrían extenderse durante la noche hacia la costa sur y alcanzar gran parte del país a partir del miércoles.

Las temperaturas oscilarán entre 13ºC y 21ºC en las primeras horas del día y entre 23ºC y 28ºC durante la tarde, con una amplitud térmica de hasta diez grados entre el día y la noche.

La calidad del aire se mantendrá en niveles favorables en todo el territorio gracias al rápido flujo de corrientes atmosféricas.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >