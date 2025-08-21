Menú principal Ver contenido

El KOSPI bate un nuevo récord al superar los 3.460 puntos

Write: 2025-09-22 15:44:37Update: 2025-09-23 08:22:06

El KOSPI bate un nuevo récord al superar los 3.460 puntos

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, alcanzó el lunes 22 un nuevo máximo histórico al superar la barrera de los 3.460 puntos. El selectivo avanzó un 0,68% respecto al viernes anterior y culminó la jornada en 3.468,65 unidades.

El índice tecnológico KOSDAQ también registró una evolución positiva, con un repunte del 1,3%, hasta finalizar la sesión en 874,36 puntos.

En el mercado de divisas, el won surcoreano se apreció frente al dólar estadounidense, que perdió un punto y concluyó operaciones en 1.392,6 wones por dólar.
