Lee Jae Myung llega a NY para asistir a la Asamblea General de la ONU

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung llegó a Nueva York alrededor del mediodía del lunes 22 (hora local) para participar en el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.Esta visita durará tres noches y cinco días, y la primera cita en su agenda es una reunión con Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, con quien abordará los avances en inteligencia artificial (IA) y la transición energética. El mismo día también se entrevistará con una delegación del Congreso estadounidense, además de asistir a una mesa redonda con los representantes de la comunidad de residentes coreanos en ese país.El martes 23 (hora local) Lee intervendrá ante el pleno de la Asamblea General de la ONU, donde reivindicará la recuperación de la democracia en Corea del Sur y expondrá sus propuestas para impulsar la paz en la península coreana.