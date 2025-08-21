El Parlamento aprueba una resolución sobre la cumbre del APEC y la paz

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional adoptó el lunes 22 una resolución para la exitosa organización de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la paz de la península coreana. Fue aprobada en el Comité Especial para el APEC el lunes 22.La resolución menciona dos objetivos principales. Primero, plasma la voluntad del Parlamento de brindar todo el apoyo posible a que la cumbre del APEC 2025 se celebre satisfactoriamente en Gyeongju, marcando una oportunidad valiosa tanto para mejorar el etatus de Corea del Sur a nivel internacional, como para promover la prosperidad de la península coreana y de la región de Asia-Pacífico en general. Reafirma asimismo el esfuerzo por arraigar la paz no solo en la península, sino en todo el noreste asiático, y consolidar el país como un destino seguro de inversión.La resolución será próximamente ratificada en el pleno parlamentario.