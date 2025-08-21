Menú principal Ver contenido

Intercoreanos

Kim Jong Un enfatiza los lazos con China en una carta dirigida a Xi Jinping

Write: 2025-09-23 08:59:45Update: 2025-09-23 09:46:59

Kim Jong Un enfatiza los lazos con China en una carta dirigida a Xi Jinping

Photo : YONHAP News

Kim Jong Un, líder supremo y presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de Corea del Norte, respondió a la carta que el presidente chino Xi Jinping le envió por el 77º aniversario de la fundación del régimen, celebrado el 9 de septiembre.

Según informó la Agencia Central de Noticias norcoreana, la misiva fue remitida el día 21, principalmente para destacar el significado del reencuentro que Kim Jong Un tuvo con Xi a comienzos de mes durante los actos por el Día de la Victoria China sobre Japón. El dirigente enfatizó que la ocasión le permitió comprobar el apoyo y la amistad tanto del Partido Comunista como del pueblo chino hacia Corea del Norte, y agregó que Pyongyang desea que los lazos entre ambos países se vuelvan cada más fuertes acorde a las exigencias de los cambiantes tiempos.

El contenido de la carta contrastó con los mensajes que el mismo día emitió Kim Jong Un; uno al presidente estadounidense Donald Trump, afirmando que no hay nada que lo haga vacilar sobre mantener un encuentro directo con él, y otro dirigido al Gobierno surcoreano, en el que descartó una vez más la posibilidad de reunificación.
