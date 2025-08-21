El presidente conversa con el CEO de BlackRok sobre inteligencia artificial

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung se reunió el lunes 22 (hora local) con el empresario Larry Fink que ejerce como director ejecutivo de BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, así como el copresidente interino del Foro Económico Mundial (WEF). Fue su primera actividad en Nueva York, ciudad en la que se encuentra de visita para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas.La conversación entre ambos giró en torno a dos temas principales: inteligencia artificial (IA) y transición energética. Sobre todo, Lee y Fink hablaron del potencial de Corea del Sur de convertirse en la "capital de la IA de Asia-Pacífico". El empresario expresó, en este contexto, que cooperará en lo que pueda para que esta visión se concretice mediante una conexión ágil de capital.Coincidiendo con esta reunión entre el presidente y el CEO de BlackRock, se firmó un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Ciencia y TIC surcoreano y la gestora de activos para promover la cooperación internacional en los sectores de IA y energías renovables. El acuerdo apuesta específicamente por la creación de un centro de datos basado en la inteligencia artificial y operado con fuentes energéticas renovables, así como por inversiones más audaces para la transición energética en Asia-Pacífico durante los próximos cinco años.