Seis de cada diez profesionales extranjeros de I+D en el país son de India o China

Photo : YONHAP News

De entre los profesionales extranjeros que residen desde hace cinco años en Corea del Sur y trabajan en el sector de I+D, los indios y los chinos representan el 60% del total.Este dato se desprende de los informes que recibió del Ministerio de Justicia un legislador oficialista, miembro del Comité de Ciencia, TIC y Comunicaciones de la Asamblea Nacional, sobre la población extranjera que está en el país con el visado E-3 para investigadores, emitido hasta finales de agosto. Según los mismos, conforman esta población 4.629 personas procedentes de otras naciones, de quienes el 60,1% son de India o China. Otros grupos destacables son los pakistaníes, los iraníes y los vietnamitas, que abarcan respectivamente a 304, 184 y 160 profesionales de I+D.Los informes muestran que las nuevas emisiones de visas E-3 aumentaron de 639 a 1.069 entre 2020 y 2021, sin embargo desde el año 2022 hasta 2024 registraron una merma constante y cayeron el año pasado al total anual de 621. Considerando esta decreciente presencia de profesionales de alta cualificación en el sector de I+D, el elevado porcentaje de investigadores de unos cuantos países refleja la poca diversidad de nacionalidad dentro de esa demografía, que bien podría convertirse en un factor de riesgo para la seguridad nacional dado el fácil acceso que esos profesionales tienen a información clasificada o secretos industriales relacionados con los avances científico-tecnológicos de Corea.