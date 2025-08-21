Detenida la líder de la secta Moon por soborno

Photo : YONHAP News

Han Hak Ja, líder de la Iglesia de la Unificación -también conocida como secta Moon por su difunto fundador Moon Sun Myung- fue detenida al emitir el Tribunal del Distrito Central de Seúl una orden de prisión preventiva en su contra. El juez a cargo, Jeong Jae Wook, explicó que su detención es necesaria dado el riesgo de destrucción de pruebas.Han es señalada como la persona que aprobó finalmente los supuestos sobornos que la secta entregó a cambio de favores a la esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, la ex primera dama Kim Keon Hee, así como a miembros del Gobierno anterior y a legisladores del entonces partido gobernante Poder del Pueblo. Específicamente, las sospechas que reacen sobre ella son de violaciones de la Ley de Fondos Políticos y la Ley Antisoborno, instigación a la destrucción de pruebas y desfalco.La orden fue emitida tras una audiencia de revisión que duró más de cinco horas. Al salir del tribunal la líder religiosa recibió preguntas de la prensa de si realmente ignoraba que su entidad había entregado dinero al legislador Kweon Seong Dong o artículos de lujo a la ex primera dama. Sin embargo no contestó a ninguna, aunque poco después publicó una declaración escrita expresando que acepta la decisión del Poder Judicial sobre su detención y que cooperará en lo que pueda con las investigaciones en marcha.