Corea, EEUU y Japón reafirman su compromiso con la desnuclearización

Write: 2025-09-23 12:31:22Update: 2025-09-23 14:04:29

Corea, EEUU y Japón reafirman su compromiso con la desnuclearización

Photo : YONHAP News

Corea del Sur, Estados Unidos y Japón han reafirmado su determinación de seguir promoviendo la desnuclearización de la península coreana. 

El ministro de Relaciones Exteriores surcoreano, Cho Hyun, y sus homólogos estadounidense y japonés, Marco Rubio y Takeshi Iwaya reiteraron su compromiso el lunes 22, hora local, en una reunión trilateral celebrada en Nueva York. Lo hicieron en un encuentro que sirvió para evaluar los avances logrados hasta la fecha en materia de cooperación internacional en seguridad y lucha contra las ciberamenazas, así como para intercambiar opiniones sobre la medidas de disuasión contra Corea del Norte y la desnuclearización.

Los tres ministros remarcaron una vez más que la meta final es dejar la península coreana como una zona libre de armas nucleares. Sus declaraciones supusieron una respuesta indirecta a la declaración que hizo el mismo lunes Kim Jong Un, manifestando que estaría dispuesto a dialogar si Estados Unidos renuncia a la desnuclearización.
