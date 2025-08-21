El Gobierno analiza el impacto de los aranceles de EEUU a derivados del acero

Photo : YONHAP News

Ante la ampliación de los aranceles de Estados Unidos a autopartes y productos derivados del acero y aluminio, el Gobierno se esfuerza por minimizar el impacto de los gravámenes en las industrias nacionales.Como parte de este esfuerzo, el martes 23 el Ministerio de Industria, Comercio y Energía organizó una reunión con asociaciones económicas y empresariales para encontrar la mejor manera de reaccionar a tan agresiva política comercial de la Administración de Donald Trump. Una de las opciones que se barajan en este momento es presentar a las autoridades de Washington cartas de opinión, refutando las solicitudes de empresas estadounidenses para la imposición de aranceles adicionales a determinados bienes, como derivados del acero o autopartes.El ministerio anticipó que podrán entregar cartas de opinión las empresas que exportan esos productos o importadores en Estados Unidos, y que de su parte ofrecerá la asesoría necesaria sobre cómo redactarla a través de la Cámara de Comercio de Corea. Asimismo vigilará de cerca las posibles nuevas medidas de Estados Unidos en materia arancelaria, para informar a tiempo a los exportadores surcoreanos.