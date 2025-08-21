Miércoles con precipitaciones hasta de más de 100 milímetros

El miércoles 24 se esperan lluvias en la mayor parte del territorio nacional, con acumulaciones estimadas de unos 80 milímetros, aunque es posible que en algunas áreas caigan más de 100 e incluso entre 20 y 30 milímetros por hora.
La temperatura oscilará de 17ºC a 21ºC por la mañana y de 22ºC a 31ºC por la tarde, manteniéndose en niveles similares o ligeramente más bajos que los registrados el martes.
Gracias a la lluvia y a un ágil flujo de corrientes, la concentración de partículas en suspensión bajará y habrá buena calidad del aire en todo el país.