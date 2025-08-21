El Gabinete aprueba leyes para reforzar las investigaciones de fiscales especiales

Photo : YONHAP News

El Consejo de Ministros anunció el martes 23 la promulgación de las enmiendas para refozar las investigaciones de fiscales especiales en marcha actualmente. Estas tratan tres casos concretos: las sospechas de soborno e irregularidades que implican a la ex primera dama Kim Keon Hee, el presunto abuso de poder cometido para interferir en las pesquisas relacionadas con la muerte de un soldado de la Infantería de Marina en julio de 2023 y la rebelión contra el Estado que supuso el decreto de la ley marcial del 3 de diciembre.Con este anuncio, las revisadas leyes cobrarán efecto nada más ser firmadas por el presidente Lee Jae Myung y publicadas oficialmente en el Boletín del Gobierno.Conforme a las mismas, los equipos de investigación liderados por fiscales especiales operarán por treinta días más de lo fijado inicialmente, con posibilidad de tres renovaciones adicionales: dos por decisión de los responsables de las pesquisas y la última con el visto bueno del presidente. También podrán reforzar el personal de investigación con la incorporación de un mayor número de fiscales y funcionarios de entidades relacionadas.