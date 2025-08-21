Seúl y Washington debaten la flexibilización de las restricciones al desarrollo nuclear

Photo : YONHAP News

Entre Seúl y Washington continúan los debates relacionados con las restricciones en vigencia sobre actividades nucleares, desde que los presidentes Lee Jae Myung y Donald Trump acordaran en la cumbre de agosto aumentar la cooperación bilateral en energía atómica.Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano indicaron el martes 22, que las consultas entre ambas naciones giran en torno a los cambios que podrían efectuarse en los acuerdos que mantienen en materia de desarrollo nuclear, a fin de garantizar una mayor seguridad energética. Uno de esos cambios sería la flexibilización de las restricciones al enriquecimiento de uranio y al reprocesamiento de combustible nuclear gastado.Aclararon que los debates siguen, sin embargo es prematuro para revelar detalles ya que son muchos aún los puntos que requieren ajustes.Este comentario sintoniza con el anuncio que hizo el lunes 22 el ministro de Exteriores, Cho Hyun, en una entrevista con el diario Hankyoreh, cuando dijo que Corea del Sur y Estados Unidos han pactado provisionalmente disminuir las restricciones relativas al uranio y al combustible nuclear gastado, y que las conclusiones de estos debates serán incluidos en el acuerdo integral que Seúl y Washington firmarán una vez cerradas las negociaciones sobre aranceles.