Los precios al productor bajan un 0,1%

Los precios al productor descendieron en agosto a consecuencia de las tarifas que la operadora de telefonía móvil SK Telecom rebajó como una compensación a los daños generados por unos hackeos a sus sistemas.El Banco de Corea dio a conocer el martes 23, que el índice de precios al productor marcó 120,12 puntos en agosto, lo que supuso una merma del 0,1% respecto al mes anterior. La disminución llegó tras las subidas del 0,1% y del 0,4% que hubo en junio y julio. Lo que propició la baja fue el abaratamiento del carbón y de los derivados del petróleo, y también el recorte de las tarifas por parte de SK Telecom. Este último último factor produjo a su vez una caída general de los precios de los servicios de telecomunicaciones y neutralizó el efecto de los aumentos observados en el precio de los bienes agrícolas, ganaderos y pesqueros, de un 3,4% en promedio.Sin embargo, el índice de precios de oferta, que refleja las fluctuaciones en el valor de todos los productos distribuidos en el mercado nacional -incluidos los importados- subió un 0,2% entre julio y agosto, al encarecerse tanto las materias primas como los bienes intermedios y finales.