El jefe del Supremo será interrogado sobre su supuesta intervención electoral

Photo : YONHAP News

El Comité de Legislación y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional ha programado para el día 30 una audiencia sobre la intervención electoral que se considera cometió el jefe del Tribunal Supremo, Jo Hee De, al revocar la absolución dictada en primera y segunda instancia a favor del presidente Lee Jae Myung, cuando aún era candidato, en un caso por presunta vulneración de la ley electoral.La celebración de la audiencia fue decidida mediante una votación a mano alzada, sin embargo los legisladores del opositor Poder del Pueblo la boicotearon como muestra de rechazo. Así, participaron quince de los dieciocho diputados que integran el comité, de quienes diez votaron a favor y cinco se abstuvieron.En la lista de testigos a citar figuran, además de Jo, el ex primer ministro Han Duck Soo más cinco jueces, entre ellos cuatro del Tribunal Supremo y Jee Kui Youn, a cargo actualmente del juicio contra el expresidente Yoon Suk Yeol.