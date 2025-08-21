Son Heung Min brilla en MLS, la liga de fútbol de Canadá y EEUU

Photo : YONHAP News

El futbolista surcoreano Son Heung Min fue incluido en los "11 Mejores" de la jornada 35 de Major League Soccer (MLS), la liga de fútbol de Canadá y Estados Unidos, al anotar goles por tercer partido consecutivo. Junto con él entraron en la lista su compañero en el LAFC, Denis Bouanga y Lionel Messi de Inter de Miami.Es la tercera vez que Son figura entre los "11 Mejores" después de las jornadas 29 y 30, y al respecto, su club destacó la brillante actuación en la cancha del surcoreano y Bouanga, que por primera vez en la historia de la liga registraron tripletes en tres partidos consecutivos.Además, Son Heung Min fue elegido como uno de los jugadores de la semana, seleccionados según los criterios para el sistema táctico 3-4-3, concretamente como uno de los delanteros más destacados al igual que Messi y Alonso Martínez del New York City FC.