Seúl estrena autobús autonómo sin volante

Photo : YONHAP News

El martes 23 comenzó a circular alrededor del arroyo Cheonggyecheon en el centro de Seúl los primeros autobuses autónomos sin asiento de conductor y sin volante. La ruta que siguen se denomina Cheonggye A01 y los vehículos en operación son dos, de momento. En total recorren 4,8 kilómetros, deteniéndose en once paradas, once veces al día desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:50 de la tarde, con un intervalo de treinta minutos.Por ahora, es un servicio en prueba cuya implementación oficial está prevista para el primer semestre de 2026.En Seúl ya existen autobuses autónomos, pero es la primera vez que se introducen vehículos carentes de asiento de conductor y de volante, aunque va a bordo un conductor provisional para en caso de emergencia. Están, además, equipados con una pantalla de gran tamaño que muestra los detalles de la conducción autónoma y la ruta, así como un elevador-plataforma para sillas de ruedas.