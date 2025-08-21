Menú principal Ver contenido

Economía

Todas las autopistas del país quedarán libres de peaje en Chuseok

Write: 2025-09-23 14:56:22Update: 2025-09-23 15:06:18

Todas las autopistas del país quedarán libres de peaje en Chuseok

Photo : KBS

Durante el puente por Chuseok, que se extiende del 4 al 7 de octubre, todas las autopistas del país quedarán libres de peaje. 

La medida fue aprobada el martes por el Consejo de Ministros cuyo aval es indispensable para la exención de dicho derecho en un día que no está designado por ley como festivo. Este año las fechas no laborables por Chuseok son oficialmente el 5, el 6 y el 7 de octubre, mientras que el día 4 es sábado y no está incluido en el puente. 

Específicamente, no será necesario pagar peaje en las autopistas desde las 00:00 horas del 4 de octubre hasta la medianoche del día 7. 
