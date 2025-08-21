Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung pronunció el martes 23 (hora local) su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, en el marco del debate general de la 78ª sesión, celebrado en Nueva York.En su intervención, Lee subrayó la capacidad de Corea del Sur para superar crisis democráticas recientes y reafirmó el compromiso del país con los valores universales de la libertad y los derechos humanos. Fue el séptimo orador del pleno matinal.El mandatario insistió en la necesidad de afrontar los grandes desafíos globales mediante la cooperación multilateral y dedicó una parte destacada de su discurso a la situación en la península coreana.Lee hizo un llamamiento a "poner fin a la era de hostilidad y confrontación" y planteó iniciar una nueva etapa de coexistencia pacífica y prosperidad compartida a través de un diálogo integral con Corea del Norte. Dicho proceso, explicó, debería centrarse en el intercambio, la normalización de relaciones y la desnuclearización, dentro de la iniciativa denominada E.N.D.Además, el dirigente presidirá el miércoles 24 un debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU, en el que se convertirá en el primer jefe de Estado surcoreano en encabezar una reunión de este órgano en calidad de presidente rotatorio.