Corea refuerza lazos con Uzbekistán y República Checa en la Asamblea General de la ONU

El presidente Lee Jae Myung mantuvo el martes 23 sendas reuniones bilaterales con los mandatarios de Uzbekistán y de la República Checa en el marco de la Asamblea General de la ONU, celebrada en Nueva York.Tras pronunciar su discurso ante el plenario, Lee se reunió con su homólogo uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, en la oficina de la presidencia de la Asamblea. Ambos líderes abordaron vías para estrechar la cooperación, tras una primera conversación telefónica mantenida en julio pasado, en la que coincidieron en impulsar la colaboración práctica en sectores como el transporte y las infraestructuras.Posteriormente, el dirigente surcoreano se entrevistó con el presidente checo, Petr Pavel, con quien trató medidas para fomentar el turismo y dinamizar los intercambios entre ambos países.