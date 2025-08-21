Trump evita mencionar a Corea del Norte en su discurso en la ONU

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció el martes 23 (hora local) su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU desde el inicio de su segundo mandato. El mandatario no hizo ninguna referencia a Corea del Norte, en contraste con sus intervenciones de años anteriores.Durante su primera etapa en Washington, entre 2017 y 2020, Trump se dirigió en cuatro ocasiones al plenario de las Naciones Unidas y en tres de ellas dedicó una parte significativa de su intervención a Pyongyang.En 2017, en su estreno ante la Asamblea, empleó un tono especialmente beligerante al referirse al líder norcoreano, Kim Jong Un, como "hombre cohete" y advertir que, si era necesario defender a EEUU y a sus aliados, contemplaba la posibilidad de "destruir por completo" Corea del Norte.A partir de 2018, tras la apertura del diálogo bilateral que desembocó en la histórica cumbre de Singapur, el dirigente suavizó su discurso en la ONU y proyectó una imagen más conciliadora.En 2020, en plena pandemia de COVID-19, intervino por videoconferencia y, por primera vez, evitó cualquier alusión al régimen norcoreano, un silencio que los analistas interpretaron como reflejo del estancamiento de las negociaciones sobre desnuclearización.Su regreso a la tribuna de la ONU generaba, por tanto, expectativas sobre una posible referencia al tema. Sin embargo, en un discurso que se prolongó cerca de una hora, Trump no mencionó en ningún momento a Corea del Norte.En su lugar, centró la atención en los resultados de su política económica y destacó como ejemplos a Corea del Sur, Reino Unido, la Unión Europea, Japón y Vietnam, países con los que aseguró haber alcanzado acuerdos comerciales exitosos.