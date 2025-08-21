Seúl refuerza la seguridad para el Festival Internacional de Fuegos Artificiales 2025

Photo : YONHAP News

La ciudad de Seúl ha anunciado un plan integral de seguridad para el Festival Internacional de Fuegos Artificiales 2025, que tendrá lugar el sábado 27 en el Parque del Río Han, en Yeouido. En esta edición se desplegará un 13% más de efectivos respecto al año pasado.Las autoridades locales detallaron que, como parte de las preparaciones, desde la jornada anterior se llevarán a cabo inspecciones conjuntas en la zona del evento. En ellas participarán el Gobierno Metropolitano de Seúl, el Ministerio del Interior y Seguridad, la Policía, los bomberos y el distrito de Yeongdeungpo.El Grupo Hanwha, organizador del festival, reforzará estas medidas con la instalación de cámaras de vigilancia en distintos sectores. El objetivo es monitorear en tiempo real la densidad del público y, si fuera necesario, redistribuir personal o aplicar de inmediato protocolos de dispersión.El plan también contempla medidas especiales de transporte. El día del evento, entre las 2:00 de la tarde y las 10:00 de la noche, la avenida Yeouidong-ro permanecerá cerrada y 19 líneas de autobús modificarán sus recorridos.Para facilitar la movilidad de los asistentes, las líneas 5 y 9 del metro operarán con trenes adicionales. Además, en las 17 estaciones cercanas al recinto se desplegará un contingente de seguridad cinco veces superior al habitual, encargado de controlar accesos, mantener el orden en los andenes y regular los flujos de pasajeros.