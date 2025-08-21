La OCDE mantiene en el 1,0% su previsión de crecimiento para Corea en 2025

Photo : KBS News

La OCDE ha mantenido en el 1,0% su previsión de crecimiento del PIB de Corea para 2025.El organismo señaló que la economía coreana continúa mostrando signos de recuperación, aunque decidió no modificar la estimación publicada en junio pasado, cuando recortó en medio punto porcentual la proyección inicial de marzo, situada en el 1,5%.De cara a 2026, la OCDE anticipa una consolidación de la recuperación y un repunte del crecimiento hasta el 2,2%, lo que reflejaría un avance más sólido tras la actual fase de desaceleración.En el ámbito global, la organización prevé que la economía mundial crezca un 3,2% este año, lo que supone una revisión al alza de tres décimas respecto a su cálculo anterior. Esta mejora responde al aumento de la producción y del comercio internacional, impulsados por los envíos adelantados ante la próxima subida de aranceles en Estados Unidos, así como por el dinamismo de la inversión en inteligencia artificial en diversos países.